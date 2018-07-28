Конкурс включает три этапа: территориальный, региональный и республиканский. В области были приняты и обработаны заявки от 28 участников. Региональной конкурсной комиссией были подведены итоги, и из 9 претендентов определены победители для направления на республиканский этап конкурса. Как отметил заместитель председателя областного филиала партии «Нұр Отан» Серик Сулеймен, цель проекта – познакомить наших граждан с людьми с ограниченными возможностями, которые, несмотря на свое заболевание, занимаются бизнесом, меценатством, открывают рабочие места, для таких же людей, как они сами, трудятся на благо общества. Западно-Казахстанский областной филиал партии «Нұр Отан» провел торжественную церемонию награждения победителей регионального этапа конкурса. Первое место присудили председателю правления ОО «Общества поддержки инвалидов «Демеу» Биржану Кужакову за проект «Оказание содействия в занятости граждан, включая лиц с инвалидностью», 2 место – председателю ОО «Сункар-Аксай» Ерболу Мергалиеву за проект «Социальная поддержка инвалидов» и 3 место – врачу нетрадиционной медицины Виталию Ан за проект «Даю тепло своих рук». Все они получили дипломы и ценные подарки. А также было два поощрительных приза. Третий этап конкурса пройдет в Астане в октябре, в котором примут участие около 80 победителей.