В акции приняли участие организации города Уральск, молодежный студенческий отряд "Жасыл ел", а также жители Бурлинского, Акжаикского, Чингирлауского и Теректинского районов. -Цель этой акции - принять активное участие в уборке, привлечь жителей города и области, различные организации всех форм собственности по очистке наших водоемов. В мероприятии принимают участие все районы и город Уральск. Основное наше богатство - это река Урал. Эта акция традиционно проходит четвертый год. Уральск разбит на 10 больших участков, начиная с Затона Чапаева до Коминтерна. На каждом участке распределены работники государственных учреждений, работники акимата, областных управлений, частные предприниматели, активисты и молодежные движения, - заявил руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО Амангельды ДАВЛЕТЖАНОВ По словам организаторов, эта акция даст большой стимул для очистки берегов Урала. - До сегодняшнего дня мы участвовали во многих акциях. Среди них особенной для нас является акция "Таза жагалау". В моем понимании это мероприятие олицетворяет собой ответственность, сострадание, патриотизм молодежи к своей малой Родине. В будущем мы также будем любить и заботиться о Родине, будем уделять внимание не только чистоте города, но и чистоте воспитания и души подрастающего поколения, - рассказала студентка ЗКГУ, командир отряда "Жасыл Ел" Айжан Амангельдина. Как стало известно, другие районы, где не протекает река Урал, будут очищать свои водоемы. В акции примут участие свыше 20 тысяч человек.