Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Атырауской области рассказали, что в октябре 2019 года 35-летняя безработная женщина с двумя несовершеннолетними детьми сняла квартиру по улице Тельмана. Недавно она ушла в неизвестном направлении, при этом дети две девочки - в возрасте 3 и 5 лет - остались одни. – Об этом, вызвав полицию, рассказала самая старшая 18-летняя дочь, которая проживает в Актау. Ей позвонила мать и попросила присмотреть за младшими сёстрами. Однако время шло, но родительница не думала возвращаться. Установлено, что последний раз её видели 5 ноября на одной из съёмных квартир по улице Дутбаева. Ранее детей уже помещали в центр адаптации, а женщину привлекали к административной ответственности по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». В настоящее время девочки снова устроены в центр адаптации, а собранные материалы направлены в комиссию по защите прав несовершеннолетних для рассмотрения вопроса об ограничении родительских прав, - рассказал первый заместитель начальника управления полиции города Атырау Ерлан Бигамбаев.