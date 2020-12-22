Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции в РК, за прошедшие сутки в республике было зарегистрировано 190 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, четыре случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 45 человек.

- С 1 августа зарегистрировано 44 604 заболевших, случаев с летальным исходом - 479, всего выздоровели – 32 347 человека, - сообщили в МВК РК. Также в МВК пояснили, что за прошедшие сутки, 21 декабря, было зарегистрировано 739 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в РК, 45 случаев пришлось на ЗКО. - Всего в стране подтверждено 147 975 случаев, из них 8867 в ЗКО, - отметили в МВК РК. - На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 25 126 человека. В стационарах находится – 4 384 пациента. 250 человек находятся в тяжелом состоянии, 47 – крайней степени тяжести, 44 - на аппаратах ИВЛ.