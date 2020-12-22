Квартирная кража произошла 21 декабря. Как рассказал инспектор патрульной полиции Сырым Куантаев, на пересечении улиц Ватутина и Оразбаевой он и его напарник задержали двоих мужчин, которые вели себя подозрительно, проявляли агрессию. – У одного была сумка с ноутбуком и топором, у второго - спортивная сумка. При проверке один из мужчин выбросил в сугроб золотые изделия и спичечный коробок с веществом серо-зеленого цвета. У второго мужчины в носках были спрятаны золотые изделия и шприц с жидкостью, а в кармане - женские часы. Мы вызвали на место следственно-оперативную группу, позже выяснилось, что они ограбили дом, - рассказал Сырым Куантаев. В спортивной сумке полицейские нашли детские игрушки, мужские тапочки, елочные гирлянды, удлинитель, колонки, женские часы и очки. Общий ущерб оценили в 150 тысяч тенге. Заместитель начальника управления полиции города Уральск Жантемир Иманалиев отметил, что задержанными оказались мужчины 29 и 39 лет. – Ранее они неоднократно привлекались к уголовной ответственности за квартирные кражи и наркопреступления. Оба являются жителями Уральска, нигде не работают, а один и вовсе является наркоманом, материалы будут направлены на экспертизу. По данному факту начато досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража". В данный момент решается вопрос о водворении их в изолятор временного содержания, - пояснил Жантемир Иманалиев. К слову, с начала года в Уральске зарегистрированы 1625 краж, 294 из которых - квартирные кражи. Полицейским удалось раскрыть 70% фактов. – С 22 по 24 декабря на территории республики проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок", целью которого является недопущение преступлений в общественных местах, выявление наркотических веществ, проверка огнестрельного оружия. В ОПМ принимает участие весь личный состав УП города Уральска, военнослужащие национальной гвардии, - резюмировал Жантемир Иманалиев.Жантемир Иманалиев