Иллюстративное фото из архива "мг" Заместитель начальника управления полиции Уральска Жантемир Иманалиев рассказал, что с 15 декабря этого года по 7 января 2021 года на территории города проводится ОПМ "Пиротехника", целью которого является выявление незаконной продажи фейерверков. – С наступлением новогодних праздников люди активно начинают покупать пиротехнику. Мы настоятельно рекомендуем гражданам не приобретать изделия сомнительного качества, так как они могут нанести вред вашему здоровью и здоровью ваших детей, а также принести значительный вред вашему имуществу. Фейерверками разрешено торговать только специальным магазинам, у которых есть лицензии. Совместно с сотрудниками ДЧС ЗКО мы будем проводить рейдовые мероприятия, в случае выявления подобных нарушений будем изымать продукцию, сейчас проводим только разъяснительную работу, - отметил Жантемир Иманалиев. По информации пресс-службы УП Уральска, в прошлом году за незаконную торговлю пиротехникой к административной ответственности были привлечены 13 человек.