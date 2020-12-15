Иллюстративное фото из архива "МГ" Жилстройсбербанк Казахстана обнулит комиссии при целевом использовании части пенсионных накоплений для улучшение жилищных условий, сообщили в пресс-службе ЖССБ. Председатель правления АО "Жилстройсбербанк Казахстана" Ляззат Ибрагимова сообщила, что, в случае утверждения ЖССБ уполномоченным оператором по использованию пенсионных накоплений, банк планирует не взимать с граждан комиссии за все операции, связанные с зачислением и переводом пенсионных выплат. - В преддверии Дня Независимости мы хотим обрадовать всех сограждан и объявить, что ЖССБ планирует обнулить все комиссии, связанные с открытием и ведением специальных текущих счетов, на которые будут зачислены пенсионные сбережения, а также за перевод пенсионных выплат по их целевому назначению. Также ЖССБ не будет взимать комиссию за оказание агентских услуг по принятию и зачислению единовременных пенсионных выплат из ЕНПФ, – сказала Ляззат Ибрагимова. В пресс-службе отметили, что погасить действующую ипотеку или взять новую ипотеку можно в любом казахстанском банке. При этом уполномоченным оператором по использованию пенсионных накоплений, единым окном подачи заявок в онлайн-формате и центром сбора и обработки информации об использовании пенсионных накоплений планируется определить Жилстройсбербанк. - В начале 2021 года, по плану, онлайн-сервис по принятию заявок будет запущен и доступен казахстанцам. На этом портале они смогут пройти онлайн авторизацию с помощью ЭЦП и получить возможность использовать доступную сумму пенсионных накоплений, – добавили в ЖССБ. Казахстанцы смогут использовать не всю сумму накоплений, для каждого возраста определён свой порог достаточности – это минимальная необходимая сумма пенсионных накоплений, которая позволит обеспечить получателя пенсионными выплатами после его выхода на пенсию. Доступными для использования будут средства, накопленные на пенсионном счету сверх порога достаточности и за вычетом индивидуального подоходного налога.