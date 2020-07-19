Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе управления полиции г.Уральск, с начала 2020 года было зарегистрировано 110 фактов мошенничества, это только на территории Абайского отдела полиции, из них около 70% составляют интернет мошенничества. - Если вам звонят по объявлению или вы звоните по объявлениям, и вас просят внести предоплату на вашу карту и просят выслать номер вашей карты, так как находятся в другом городе, не делайте этого. Ни в коем случае не передавайте данные своих счетов, пин-коды и номера от банковских карт. В последнее время участились такие мошенничества, где мошенники звонят и представляются работниками Каспи банка и говорят, что якобы банковский счет хотят взломать и для сохранения денежных средств необходимо передать СМС-коды, после получения ими СМС-кода, пропадают деньги с банковских счетов. Запомните, что работники банка никогда не будут спрашивать у клиента банка СМС-код, так как это конфиденциальная информация, - сообщили в ведомстве. Как рассказали в полиции, уловкам мошенников в основном подаются доверчивые люди и люди преклонного возраста. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.