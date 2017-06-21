Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе управления спорта ЗКО, начало велопробега назначено на 10.00. - Финиш будет около стадиона им. Атояна. Принять участие в велозаезде может каждый желающий. Старт будет дан в 10.00 от университета ЗКАТУ, - отметили в облспорте.