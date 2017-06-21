Фото предоставлено пресс-службой ДВД ЗКО В 2016 году на железнодорожном вокзале Уральска был задержан мужчина с крупной партией сайгачьих рогов. Сотрудниками полиции было обнаружено и изъято 402 рогов сайги на общую сумму 170 млн тенге. Вещдоки - изъятые рога - были помещены в камеры хранения ДВД ЗКО. Позже обнаружилось, что рога были похищены. В ДВД ЗКО сообщили, что в настоящее время расследуется уголовное дело по факту кражи 402 сайгачьих рогов. -Кража вещдоков произошла 9 мая нынешнего года. Так как рога сайгаков являются скоропортящимся продуктом, вещдоки сотрудниками ДВД ЗКО были сданы на хранение индивидуальному предпринимателю. С его склада они были похищены. В настоящее время ведется досудебное расследование, - пояснили в ДВД ЗКО. Стоит отметить, что в отношении индивидуального предпринимателя будет дана юридическая оценка за ненадлежащие исполнение своих обязанностей по хранению сданных ему вещественных доказательств.