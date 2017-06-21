Одна из выпускниц Казталовского района ЗКО набрала 125 баллов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя акима Казталовского района ЗКО Зайлим МАЖИТОВОЙ, всего в районе единое национальное тестирование сдавали 134 ученика. - 32 выпускника получили на ЕНТ свыше 100 баллов. Средний бал при этом составил 84,16. В этом году тестирование проходило в новом формате и высший балл поднялся со 125 до 140. Самый высокий результат получила одна из выпускниц школы имени Г. Мулдашева Карима МУХАМБЕТКАЛИЕВА - 125 баллов, - пояснила Зайлим МАЖИТОВА. - Девочка - отличница учебы и является обладательницей знака "Алтын белгi". Сдавала она два предмета на выбор - географию и биологию, набрав 34 и 35 баллов соответственно. Первый поток ЕНТ в ЗКО прошел 20 июня. В нем приняли участие 538 человек. Второй этап сдачи тестирования пройдет в области 22 июня.