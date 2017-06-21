Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал директор РПП "Атамекен" Нурлан КАИРШИН, ранее выставка проводилась в холле казахского драматического театра, а в этом году было решено провести ее на новой площади. - На участие в конкурсе уже подали заявки 30 местных предпринимателей. Победители конкурса будут определены в трех номинациях: лучшие товары производственного назначения, лучшие товары для населения и лучшие продовольственные товары. Причем по каждой номинации на региональном уровне будут определены по три победителя. Они же поедут представлять нашу область в столицу, на республиканский конкурс-выставку, - пояснил Каиршин. К слову, в 2016 году первое место заняло предприятие ТОО "Родник".