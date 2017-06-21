Родные и близкие 8-летней девочки очень болезненно воспринимают присутствие камер и представителей СМИ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". PicsArt_06-19-03.53.04 Соседи утверждают, что жители всего села Бесiкi напуганы произошедшим. - Это была очень подвижная и шустрая девочка, всегда дружно играла с соседской ребятней, после нее остался братишка и две сестренки. Всего их четверо в семье. Она хорошо училась. Мы думали, что враг пришел издалека, а он, оказывается, жил среди нас. Мы вместе с соседями ходили, чтобы высказать слова  соболезнования родителям Айкоркем, - рассказывает  соседка Зейнеп АБДИРОВА. По словам женщины, подозреваемый является соседом по дому, который состоит из трех квартир. Таким образом, семью 8-летней Айкоркем от подозреваемого в прямом смысле отделяла лишь стена. -28-летний подозреваемый женат,  растит двоих детей - сына и дочь. Оказалось, что около 10 лет назад у него уже была попытка нападения на девочку-пятиклассницу из этого же села. Тогда парень был еще несовершеннолетним, и уголовное дело так и не было возбуждено. Мы очень надеемся, что он получит по заслугам, - поделилась Зейнеп АБДИРОВА. В настоящее время 28-летний житель села  Бесiкi взят под арест сроком на 2 месяца.  Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного п.10,14 ч.2 ст.99 УК РК - "Противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера заведомо несовершеннолетнего лица". Напомним,  Айкоркем АЛДАМЖАР пропала 14 июня. Поиски пропавшего ребенка продолжались почти 5 суток, в поисковых работах принимали участие 13 спасателей ГУ ЗРАОСО, в том числе 5 водолазов, а также полицейские, сотрудники рыбоохраны и сами местные жители. 19 июня водолазы обнаружили тело девочки в реке Урал. На следующий день на 2 месяца был арестован сосед семьи погибшей девочки, который подозревается в убийстве Айкоркем. 9g7DJFDqh74 Ерлан ОМАРОВ   