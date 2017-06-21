Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал госавтоинспектор ОРЭР УАП ДВДВ ЗКО Алмат ИСКАКОВ, с введением электронной очереди в регистрационно-экзаменационном отделе увеличилось количество оказывемых услуг населению. - Ежедневно мы обслуживаем 200-250 человек, а ранее всего 150. Также РЭО есть в Бурлинском и Казталовском районах. Те, кто не хочет ехать в областной центр, могут получить все услуги там, - отметил Алмат ИСКАКОВ. - Электронная очередь заметно облегчила работу РЭО. Сейчас нет ажиотажа и люди перестали ругаться в очередях. К слову, с начала 2017 года в ЗКО выдано 8526 водительских удостоверений.