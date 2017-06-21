Всего в Западно-Казахстанской области зарегистрировано 196 650 единиц автотранспорта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал госавтоинспектор ОРЭР УАП ДВДВ ЗКО Алмат ИСКАКОВ, с введением электронной очереди в регистрационно-экзаменационном отделе увеличилось количество оказывемых услуг населению. - Ежедневно мы обслуживаем 200-250 человек, а ранее всего 150. Также РЭО есть в Бурлинском и Казталовском районах. Те, кто не хочет ехать в областной центр, могут получить все услуги там, - отметил Алмат ИСКАКОВ. - Электронная очередь заметно облегчила работу РЭО. Сейчас нет ажиотажа и люди перестали ругаться в очередях. К слову, с начала 2017 года в ЗКО выдано 8526 водительских удостоверений.