Иллюстративное фото с сайта tengrinews.kz По сообщению пресс-службы областного суда, 28-летний мужчина взят под арест на 2 месяца. - Гражданин 1989 года рождения подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.10,14 ч.2 ст.99 УК РК - "Противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера заведомо несовершеннолетнего лица", - пояснили в пресс-службе.

Напомним, 8-летняя Айкоркем АЛДАМЖАР пропала вечером 14 июня. Днем 19 июня ее тело было найдено в реке Урал районе села Алмалы. В данное время проводятся экспертизы, идет расследование.