Иллюстративное фото с сайта Tengrinews.kz Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон, предусматривающий повышение пенсий и пособия в связи с рождением ребёнка, сообщается на сайте Акорды. Поправки в законодательство по вопросам социального обеспечения предусматривают повышение с 1 июля 2017 года пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет, размера государственной базовой пенсионной выплаты. Закон коснётся всех пенсионеров, численность которых в Казахстане превышает 2 млн человек. Предполагается, что с 1 июля 2017 года размер минимальной пенсии составит 45 711 тенге. Кроме того, предусматривается повышение максимального размера дохода, принимаемого для назначения пенсий по возрасту, с 41 до 46 месячных расчетных показателей (МРП); перенос предусмотренного срока внедрения обязательных пенсионных взносов работодателя с 2018 на 2020 год. Законопроектом также предусмотрено повышение единовременного пособия в связи с рождением ребенка на 20% с 1 июля 2017 года. На повышение пенсий и данного вида пособия в республиканском бюджете на 2017 год предусмотрено 81,6 млрд тенге. Ранее министр труда и соцзащиты населения Тамара Дуйсенова озвучивала, что после повышения выплат средняя пенсия в Казахстане составит 66 тысяч 721 тенге. В соответствии с новыми подходами она будет назначаться в зависимости от стажа участия в пенсионной системе, в который входит трудовой стаж до 1998 года и период поступлений пенсионных отчислений в накопительную пенсионную систему (НПС) после 1998 года. При этом министр подчеркнула, что базовая пенсия будет пересчитываться для всех состоявшихся пенсионеров. Им не потребуется предоставлять каких-либо дополнительных документов, так как информация о трудовом стаже до 1998 года содержится в пенсионных делах, а данные о перечислениях обязательных пенсионных взносов будут предоставляться из Единой учетной информационной базы Центра развития трудовых ресурсов Минтруда и соцзащиты населения РК. С учетом изменения методики определения прожиточного минимума и повышения размеров пенсий в текущем году до 20% законопроектом предлагается увеличить минимальный размер базовой пенсии с 50% до 54% от величины прожиточного минимума.