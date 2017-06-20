Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам начальника отдела расследований СУ ДВД ЗКО Махамбета ТЕМИРБАЕВА, у браконьеров изъяли 272 рога сайги и 1,2 млн тенге. - Всего было проведено 15 обысков и было задержано пять человек, из них двоих водворили в ИВС Казталовского района. Среди браконьеров оказался старший инспектор охотзоопрома этого района. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 337 ч. 4 УК РК "Незаконная охота", - пояснил Махамбет ТЕМИРБАЕВ. - Вместе с рогами были изъяты ружья - 5 штук, 134 единицы боеприпасов, обрезов. Кроме того, около зимовки Акбулак были найдены три туши сайгаков со спиленными рогами. Махамбет ТЕМИРБАЕВ также рассказал, что правонарушителям грозит наказание до 5 лет лишения или ограничения свободы или же штраф 5000 МРП. Стоит отметить, что браконьерами оказались местные предприниматели. Почти у каждого есть свои крестьянские хозяйства, магазины и кафе.