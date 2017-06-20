Конструкция предназначена для прохождения крупнотоннажных кораблей на мелководье. Понтон строили 5 месяцев. Затем он вместе с новым ракетно-артиллерийским кораблем "Мангыстау", построенным по госзаказу для военно-морских сил РК, отправился в Каспийское море. Назад понтон вернулся при помощи буксира. С задачей он справился на отлично. - Этот понтон собран из двух частей. Каждая весом в 100 тонн. На понтон грузится корабль. Осадка при этом составляет около 1 метра. Вес, который выдерживает конструкция, составляет порядка 300 тонн, - сообщил главный технолог Уральского завода «Зенит» Алексей Солодовников. В Уральске понтон вновь разберут на две части и отправят автотранспортом в затон имени Чапаева. Там он будет храниться до спуска следующего многотоннажного судна.