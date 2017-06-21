Фото предоставлено информационным центром "Ақтөбе ақпарат" По сообщениям в СМИ стало известно, что в Актобе врачи изъяли у умершего 22-летнего парня внутренние органы после наступления состояния «смерти мозга» и пересадили двум другим пациентам. Однако забор органов был произведен без согласия родных и близких. Родственники узнали об этом только в морге и написали заявления в прокуратуру и полицию. Между тем, директор республиканского координационного центра по трансплантации Жаксылык Доскалиев подчеркнул, что при заборе органов врачи действовали в рамках правового поля. Так, согласно Кодексу РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" медицинская организация может изъять у трупа органы или часть органов даже в случае, если умерший человек не оформил надлежащим образом прижизненного согласия на изъятие органов. Так называемая "презумпция согласия" практикуется во многих странах. - Презумпция согласия обозначает, что если человек при жизни и даже его родственники не изъявили письменного несогласия на то, чтобы быть донором, тогда после наступления смерти или смерти головного мозга бригада имеет полное право осуществить забор органов, если они пригодны для трансплантации. Конечно, это оформляется консилиумом, соответствующими документами. Эта норма существует в Казахстане с 2009 года, - сообщил Жаксылык Доскалиев. При этом он признался, что был немало удивлен широким общественным резонансом и реакцией СМИ на произошедшее, учитывая то, что мультиорганный забор донорских органов осуществлялся в регионе и ранее. - Я отслеживаю различную информацию, особенно по Актобе. Для меня было большой неожиданностью, что в Актобе вот так вдруг это стало некой проблемой, и все СМИ говорят о том, что сделали мультиорганный забор. Это не первый забор в Актобе и даже Казахстане, - отметил академик. - Я рад тому, что существует региональный центр, где выполняются эти сложнейшие операции. Я ко всем донорам, к их родственникам отношусь с особым уважением. Действительно, когда погибает человек — это трагедия большая, но надо понимать, что он может спасти еще несколько жизней. Например, в Казахстане пересаживаются сердце, легкие, печень, почки, поджелудочная железа. То есть человек может спасти еще пять жизней. Нужно отметить, согласно данным озвученным Жаксылыком Доскалиевым, в среднем в Казахстане 3,5 тысячи людей ждут донорских органов. Речь идет только о тех, кто нуждается в срочной трансплантации, когда пересадка – это уже неотложный вопрос о жизни и смерти.