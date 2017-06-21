В большом зале маслихата госслужащих поздравил аким Западно-Казахстанской области Алтай КУЛЬГИНОВ. Он же вручил нагрудные знаки и благодарственные письма наиболее отличившимся сотрудникам. В Западно-Казахстанской области насчитывается более 4 тысяч государственных служащих. Лучших из них собрались в недавно отремонтированном большом зале областного маслихата. Как отметил руководитель департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции Болат ИСАКОВ, недавняя аттестация госаппарата наглядно показала высокий уровень профессионализма. Из более чем 3 тысяч человек только 29 рекомендованы к понижению в должности и 1 к увольнению. - Порой госслужащие совершают героические поступки. В 2011 году аким Мичуринского сельского округа Зеленовского района ЗКО Беккали БЕРЖАНОВ оказывал помощь сельчанам в тот момент, когда топило его дом. Затем он отказался от компенсации за жилье. В январе 2015 года аким Карагашского сельского округа Чингирлауского района Дархан КУАНЫШКАЛИЕВ лично участвовал в операции по спасению заблудившихся лыжников из Сырымского района. В феврале 2017 года аким Караозенского сельского округа Казталовского района Бауыржан КАБДОЛУЛЫ принял участие в операции по спасению туристов из Российской Федерации, - отметил руководитель департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции ЗКО Болат ИСАКОВ. Большинство госслужащих получили на аттестации оценку превосходно и эффективно. Аким области Алтай КУЛЬГИНОВ вручил лучшим сотрудникам нагрудные знаки, пожелав им плодотворной работы. - Сейчас проводится очень большая работа по подбору и обучению госслужащих. Первые 15 шагов в Плане наций тоже посвящены реформам в этой сфере. У госслужащих большая мотивация для карьерного роста. И ежегодно их профессионализм растет, - заявил Алтай Кульгинов. В рамках праздника молодые государственные служащие приняли присягу. Праздничное мероприятие завершилось исполнением государственного гимна республики Казахстан.