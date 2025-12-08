11 из них граждане Узбекистана.

Сегодня ночью в Айтекебийском районе Актюбинской области спасатели МЧС эвакуировали 53 человека, оказавшихся в сложной ситуации на 950-м километре республиканской автодороги, сообщили в ведомстве.

Из-за введённого на трассе ограничения движения люди не смогли продолжить путь. Часть из них решила идти пешком: 15 человек направились в сторону села Белкопа, а 38 пассажиров автобуса «Шымкент–Москва» остались заблокированными на месте.

Всех пострадавших доставили в ближайшие пункты обогрева. Среди эвакуированных — 11 граждан Узбекистана. По данным МЧС, медицинская помощь никому не потребовалась.

Ведомство призывает учитывать погодные условия и строго соблюдать рекомендации экстренных служб при поездках на дальние расстояния.