По словам заместителя акима Уральска Жандоса Дуйсенгалиева, в этом году планируют отремонтировать 121 километр дорог на сумму 10,4 миллиарда тенге. Однако из-за паводка ремонт некоторых дорог может сорваться.

— В связи с чрезвычайной ситуацией сейчас на возмещение ущерба и выплату единовременной помощи выделяют средства из бюджета, соответственно некоторые проекты, которые запланировали, могут не реализоваться. Сейчас выделили только пять миллиардов тенге на ремонт дорог. Половины средств у нас пока нет. Сезон только начался. Ремонт можно проводить до середины осени. Мы планируем максимально охватить улицы и сделать средний ремонт. Если своевременно не проводить его, то потом придётся делать капитальный ремонт, который в разы дороже. Хотим реализовать новые проекты по ремонту внутриквартальных дорог на Строителе, Северо-Востоке, в 4-ом и 6-ом микрорайонах. Подрядчиков уже определили, — пояснил Жандос Дуйсенгалиев.

Также замакима поделился, что в этом году они смогут сэкономить на ремонте улиц в Зачаганске. Иными словами, улицы протяженностью 150-200 метров они отремонтируют без проектов. В этом и будет заключаться экономия.

— Если делать проект на каждую улицу и проводить экспертизу, то ремонт обойдется на 30-40% дороже. Все моменты согласовали, никаких проблем нет. Упор будем делать на улицы, которые вообще никогда не были асфальтированы, — сказал заместитель градоначальник.

К слову, общая протяженность дорог в Уральске составляет 690 километров, из них требуется отремонтировать 250 километров. В этом году запланировали капитально отремонтировать 7,56 километров, сделать средний ремонт на 64,7 километрах, построить 9 километров в микрорайоне Сарыарка, реконструировать 11,98 километров и сделать ремонт без проектов на 27,8 километрах дорог.

