Следить за движением можно в режиме «Транспорт». В нём метки автобусов перемещаются по карте так же, как автобусы едут по городу. Чтобы посмотреть, где находится определенный автобус, достаточно ввести в строке поиска, например, «автобус 15». На экране появится его маршрут, карточка с остановками и расписанием, а также движущиеся иконки автобусов, которые прямо сейчас едут по маршруту. Кроме того, можно узнать, какой транспорт приходит на нужную остановку и через сколько он подъедет. Для этого нужно нажать на значок остановки на карте.

Обновление помогает экономить время: можно проверить, где находится нужный автобус, и подойти на остановку к его прибытию.

Карты постоянно обновляют информацию о местоположении транспорта, получая сигналы его датчиков. А благодаря алгоритмам прогноза показывают, через сколько транспорт будет на остановке, с учетом его скорости и дорожной ситуации в городе.

Яндекс Карты — навигационное приложение, которое помогает строить маршруты пешком и на транспорте, например на автомобиле и автобусе. Кроме того, в нём можно находить нужные места и решать другие повседневные задачи. Сейчас Яндекс Картами в Казахстане ежемесячно пользуется более 2,3 млн человек. Яндекс Карты доступны на казахском, как и другие сервисы Яндекса: Поиск, Такси, Еда, Доставка.