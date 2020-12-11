Иллюстративное фото из архива "МГ" В 2020-2021 учебном году обучение студентов технического и профессионального образования в условиях пандемии проходит в двух формах обучения – это дистанционно и в штатном режимах. В новом учебном году 25 организации технического и профессионального образования начали обучение в онлайн формате и 9 колледжей в традиционном, это 15718 студентов в онлайн режиме и 1235 студентов в штатном режиме обучения, - рассказали в управлении образования. В регионе штатном (традиционном) режиме работают 251 школ, в них от общего количества учащихся охвачено 21% или 22 868 человек. В 118 школах, в том числе 48 школ в городе Уральске, работают дежурные классы с охватом 57% или 34673 учащихся начальных классов. Дистанционное обучение организовано в 128 школах, охвачено 49% или 53 651учащихся. Деятельность школ со штатными режимами и дежурными классами организуется строго с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. При этом ведомстве отметили, во всех населенных пунктах имеется интернет, где низкая скорость интерната обучение ведется в традиционном формате. В 379 общеобразовательных школах области имеется 15382 единицы компьютерной техники. В целях обновления компьютерного парка школ области в 2020 году за счет местного бюджета приобретены 3783 компьютерных устройств. Учащимся дистанционных школ, нуждающимся в компьютерных устройствах, с баланса школы были выданы компьютеры на возвратной основе для временного пользования. На сегодняшний день потребность в компьютерных оборудованиях не имеется.