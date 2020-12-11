По информации директора филиала по Западно-Казахстанской области НАО «Фонд социального медицинского страхования» Нуржамал Жумагуловой, в нашей области на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) было перечислено около 14,7 млрд тенге. От государства за экономически неактивное население, а это 355 тысяч человек, составил 7,8 млрд тенге. Около 3,7 млрд направили работодатели, 2 млрд тенге – наемные работники, 2,7 млн тенге – индивидуальные предприниматели, 1,4 млн тенге – плательщики ЕСП, 980 тысяч тенге – физические лица, которые трудятся по договору гражданско-правового характера, 670 тысячи тенге – самостоятельные плательщики. Стоит отметить, что взносы и отчисления за ОСМС поступают на специальный счет в национальном банке. Эти средства направляются на оплату медицинских услуг пакета ОСМС, оказанных медицинскими организациями - поставщиками фонда социального медицинского страхования. В 2020 году в области пролечились более 150 тысяч человек, а в 2019 году - более 176 тысяч человек. Отмечается снижение на 26 тысяч случаев. – Так за 2020 год более 25 тысяч человек пролечились от болезней системы кровообращения, 16 тысяч пациентов - от болезни органов дыхания, более 11 тысяч - от болезни мочеполовой системы, столько же от болезни органов пищеварения, от коронавирусной инфекции получили лечение более 16 тысяч пациентов. По сравнению с 11 месяцами 2019 года отмечается рост плановой госпитализации с 37 тысяч человек до 82 тысяч, - заключила Нуржамал Жумагулова.