В доме, где был еще и магазин, жили сын, сноха и 5 внуков предпринимательницы. 10 декабря утром в нем произошел пожар. Дети были дома одни, родители отлучились по делам. - Дом находится недалеко от сельского акимата. Было около 10.30, когда мы заметили, что оттуда идет дым, - рассказывает аким сельского округа Нурдаулет Смагулов. - Я взял с собой кочегара, других работников, и побежал к дому. Внутри все было в черном дыму. В доме находились пятеро детей хозяев – старшие учатся в 3-м и нулевом классе, самый младший грудной, лежал в бесике. Мы всех вынесли из дома, отвели к соседям. Если бы пришли минут на 10 позже, все могло бы закончиться гораздо хуже. Дом сгорел за считанные минуты. Пока ехали пожарные, мы сообщили о случившемся на завод, который в 15 км от нас, они дали водовоз, но дом спасти не удалось. Приехавшие пожарные вынесли из дома газовый баллон. Отчего произошло возгорание, пока неизвестно. Света в это время не было, поджог исключен, в поселке всего около 500 домов, многие приходятся друг другу родственниками. Пострадавшие пока живут у родственников. Дом восстановлению не подлежит. Только снести. - Ничего героического в своем поступке не вижу. Так поступил бы любой человек на моем месте, - говорит Нурдаулет Смагулов.