Для этого горожанам впредоставили спортивные залы 23 общеобразовательных городских школ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В волейбол и в футзал смогут играть уральцы в школьных спортзалах 10 декабря в Уральске состоялось официальное открытие школьных спортивных залов для населения. Теперь горожане могут бесплатно посещать залы и заниматься спортом. Как отметил руководитель управления физической культуры и спорта Каймен Есендияров, в рабочие дни с 19.00 до 21.00, а в выходные с 9.00 до 21.00 школьные спортивные залы распахнут свои двери всем желающим. – Во всех городах и районных центрах создаются условия для того, чтобы спорт был доступным для населения. Сегодня, согласно поручению главы региона Гали Искалиева, в городских школах спортзалы в вечернее время передаются для пользования горожанам, чтобы люди могли прийти и поиграть в волейбол, баскетбол и футзал. Во внеурочное вечернее время залы будут предоставлены уральцам.  Здесь вы можете поиграть в футзал, волейбол, баскетбол, созданы все условия. Единственная просьба - соблюдайте все санитарные нормы, приходите в масках, держите при себе антисептики, относитесь бережно к имуществу школы и соблюдайте чистоту. Спорт - залог здоровья, укрепляйте его, занимайтесь спортом, - отметил Каймен Есендияров. Как отметил заместитель акима города Бакытжан Нарымбетов, самым действенным способом борьбы с коронавирусом является укрепление здоровья с помощью спорта. – Человек, который силен телом, сможет победить любой недуг. Нужно вести активный образ жизни. Ждем вас в наших спортивных залах. От всей души хочу поздравить вас с наступающим Днем Независимости! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, - заявил Бакытжан Нарымбетов. В первый же день открытия в СОШ №47 в поселке Зачаганск собрались любители спорта. Местный житель Марат Карменов отметил, что регламент работы спортивных залов очень удобен, так как в дневное время большинство людей находятся на работе. – Я живу в поселке Зачганск, очень рад, что нам дали такую возможность. Мы с удовольствием будем приходить в спортивные залы. Ведь целыми днями мы на работе, освобождаемся только вечером, график работы радует. Буду стараться регулярно посещать это место и с пользой проводить время, - говорит Марат Карменов. Фото Медета МЕДРЕСОВА  