Итак: ?Через портал Egov.kz: ?Авторизуйтесь на портале Egov.kz; ?Найдите через поисковик услугу «Государственная регистрация объекта кондоминиума»; ?Запросите услугу онлайн; ?Выберите заявителя; ?Заполните данные о жилом доме; ?Следующий шаг - проверить данные земельного участка; ?Оплатите услугу через электронный шлюз; ?Подпишите заявление с помощью ЭЦП. Внимание, при подаче электронного заявление вам понадобятся сканированные копии правоустанавливающего документа и идентификационного документа на земельный участок. В случае оплаты госпошлины через банк, то скан копия документа подтверждающего оплату. ?Оформление через ЦОН: ?Для начала забронируйте онлайн очередь в любой ЦОН вашего города и приходите за 20 минут до назначенного времени; ?Подтвердите свою бронь на ресепшн; ?Для оформления услуги достаточно заявления всего двух собственников квартир и чек об оплате госпошлины за услугу. Внимание, оригиналы удостоверений личности заявителей или их официального представителя, документы подтверждающие его полномочия при регистрации услуги, необходимы для идентификации данных, после возвращаются заявителю. Также заявители должны предоставить оператору ЦОН, правоустанавливающие документы на квартиру для подтверждения собственности. ⏰Время оказания услуги без учёта дня сдачи документов составляет – 3 рабочих дня. ?Стоимость услуги - 2 404,98 теңге.