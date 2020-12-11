Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, в регионе усилены меры по профилактике и раскрытию краж скота. Так, при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержана преступная группа, которая в феврале, октябре и декабре этого года занималась кражами коров, верблюдов и лошадей на пастбищах Енбекшильского сельского округа Махамбетского района. В состав группы входили двое мужчин в возрасте 38 и 52 лет - жители Махамбетского и Курмангазинского районов. Им инкриминируется девять эпизодов. В настоящее время они водворены в изолятор временного содержания, следственные действия продолжаются. Стоит отметить, что с 11 января этого года кража скота переведена в категорию тяжких преступлений с лишением возможности примирения сторон.