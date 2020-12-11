Ранее работа данных секторов, предназначенных для самостоятельного получения электронных госуслуг, в ЦОНах крупных городов и областных центров, была приостановлена в связи с введением карантинных мер. С апреля месяца казахстанцы могли получать е-услуги самостоятельно на портале egov.kz, в мобильном приложении egovmobile и телеграм-боте eGovKzBot2.0. Кроме того, по всей республике для удаленного получения государственных услуг было открыто более 700 уголков egov.kz. Они функционируют в зданиях акиматов, торгово-развлекательных центрах, библиотеках, учреждениях образования и здравоохранения и т.д. При этом электронные госуслуги в ЦОНах могли получить лица с ограниченными возможностями, пенсионеры и члены многодетных семей. Для них в каждом отделе функционировали льготные окна. С возвращением секторов самообслуживания любой гражданин может получить электронные госуслуги в здании ЦОН самостоятельно без бронирования очереди. Сохраняется требование по соблюдению масочного режима и социальной дистанции. В настоящее время возобновлена работа секторов в 137 ЦОНах Казахстана. В них уже организовано более тысячи ста рабочих мест. Для консультирования граждан выделено около трехсот специалистов госкорпорации. При этом продолжат работать уголки egov.kz вне зданий ЦОН. Напомним, самыми востребованными е-услугами среди казахстанцев являются: получение электронно-цифровой подписи, выдача справок о наличии/отсутствии судимости, справок из психо/-нарко диспансеров, онлайн регистрация по месту жительства, прикрепление к медицинской организации и т.д. Госкорпорация «Правительство для граждан» дополнительно сообщает, что ТОО и ИП, предлагающие помощь в получении электронных государственных услуг за денежное вознаграждение, никакого отношения к деятельности госкорпорации не имеют и являются субъектами частного предпринимательства. Передавая им свою электронно-цифровую подпись, вы рискуете оказаться жертвой мошенников. Будьте бдительны! Соблюдайте правила хранения ЭЦП и получайте услуги самостоятельно у себя дома либо в секторах самообслуживания в ЦОН.