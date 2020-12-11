Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 11 декабря, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля по ЗКО Нурлыбек Мустаев рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе. - С 1 декабря на территории области выявлено 370 случаев COVID-19. 58,1% или 215 случаев зарегистрированы в Уральске, также от 50 и более случаев выявлены в Бурлинском районе и районе Байтерек. За последние сутки в области выявлено 40 случаев КВИ, у 25 заболевших были признаки ОРВИ, у 15 симптомов не было. В большинстве случаев зараженные из числа контактных, - рассказал Нурлыбек Мустаев. По его словам, с 1 декабря 2020 года государственную границу пересекли свыше 8 тысяч человек, у 240 из них справок о прохождении ПЦР-тестов не оказалось. - Они были помещены в карантинные стационары, проведены ПЦР-тесты, положительный результат оказался у двух человек. Также хотелось бы отметить, что согласно постановлению главного государственного санитарного врача Казахстана с 8 декабря иностранные водители, осуществляющие транзитные или двусторонние перевозки без ПЦР-тестов со сроком не более 3 суток с момента сдачи на территорию РК, не запускаются, - рассказал Нурлыбек Мустаев.