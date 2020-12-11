Из этой суммы пеня составляет 106 миллионов тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 464 миллиона тенге налогов задолжали жители ЗКО Руководитель отдела администрирования непроизводственных платежей управления государственных доходов по городу Уральск Нурлан Жайлыбаев рассказал, что они совместно с сотрудниками полиции и частными судебными исполнителями проводят рейд для выявления должников по налогам. - Со 2 июля 2020 года стартовала акция по списанию пени, которая продлится до 31 декабря этого года. Для списания пени никуда обращаться не нужно, необходимо погасить основную задолженность и она спишется автоматически. Списание ведется по трем видам налога: налог на имущество, земельный налог и налог на транспортное средство. К тому же это касается только физических лиц, - отметил Нурлан Жайлыбаев. Также он дополнил, что на сегодняшний день жители ЗКО задолжали по трем видам налога 464 миллиона тенге - это 73 тысячи налогоплательщиков. В том числе пеня от этой суммы составляет 106 миллионов тенге. Стоит отметить, что срок оплаты налога на транспортное средство физических лиц - до 31 декабря этого года. По словам заместителя командира батальона дорожно-патрульной полиции ДП ЗКО Асланбека Сатыбалдиева, на сегодняшний день автокомплексом "Ураган" с начала года было остановлено и водворено на спецстоянку 240 автомобилей согласно постановлению частного судебного исполнителя. Всего было взыскано 344 миллиона тенге задолженности.