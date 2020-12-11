Руководитель отдела администрирования непроизводственных платежей управления государственных доходов по городу Уральск Нурлан Жайлыбаев рассказал, что они совместно с сотрудниками полиции и частными судебными исполнителями проводят рейд для выявления должников по налогам. - Со 2 июля 2020 года стартовала акция по списанию пени, которая продлится до 31 декабря этого года. Для списания пени никуда обращаться не нужно, необходимо погасить основную задолженность и она спишется автоматически. Списание ведется по трем видам налога: налог на имущество, земельный налог и налог на транспортное средство. К тому же это касается только физических лиц, - отметил Нурлан Жайлыбаев. Также он дополнил, что на сегодняшний день жители ЗКО задолжали по трем видам налога 464 миллиона тенге - это 73 тысячи налогоплательщиков. В том числе пеня от этой суммы составляет 106 миллионов тенге. Стоит отметить, что срок оплаты налога на транспортное средство физических лиц - до 31 декабря этого года. По словам заместителя командира батальона дорожно-патрульной полиции ДП ЗКО Асланбека Сатыбалдиева, на сегодняшний день автокомплексом "Ураган" с начала года было остановлено и водворено на спецстоянку 240 автомобилей согласно постановлению частного судебного исполнителя. Всего было взыскано 344 миллиона тенге задолженности.Нурлан Жайлыбаев