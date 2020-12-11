Следить за исправностью электропроводки, выключателей, розеток, электроустановок и оборудования;

Не применять самодельные электронагревательные устройства;

Не использовать газовые плиты для отопления помещений;

При выходе из дома убедиться, что все газовые и электрические приборы отключены;

Своевременно ремонтировать отопительные печи, очищать дымоходы от сажи;

Хранить спички и зажигалки в недоступном для детей месте, а также не оставлять маленьких детей без присмотра.

В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что в результате пожара сгорело 30 квадратных метров крыши веранды жилого дома. - В результате оперативных действий пожарных подразделении своевременно была прекращена угроза распространения пожара на соседнюю квартиру и предотвращен возможный взрыв, с выносом с места пожара 1 газового баллона и прекращена угроза распространения пожара на соседний строении. Пожар полностью потушен в 1.55, - рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО. В этот же день в 23.52 произошел пожар в доме в садовом общество «Любителей природы». Площадь пожара составила 90 кв. м. В 23.27 очаг пожара был локализован и в 2.00 - полностью ликвидирован.