Пожар произошел 10 декабря в 23.25 в п. Таскала Таскалинского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Газовый баллон вынесли пожарные из горящего дома в селе ЗКО В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что в результате пожара сгорело 30 квадратных метров крыши веранды жилого дома. - В результате оперативных действий пожарных подразделении своевременно была прекращена угроза распространения пожара на соседнюю квартиру и предотвращен возможный взрыв, с выносом с места пожара 1 газового баллона и прекращена угроза распространения пожара на соседний строении. Пожар полностью потушен в 1.55, - рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО. В этот же день в 23.52 произошел пожар в доме в садовом общество «Любителей природы». Площадь пожара составила 90 кв. м. В 23.27 очаг пожара был локализован и в 2.00 - полностью ликвидирован. В целях недопущения пожара в доме ДЧС ЗКО предупреждает:
  • Следить за исправностью электропроводки, выключателей, розеток, электроустановок и оборудования;
  • Не применять самодельные электронагревательные устройства;
  • Не использовать газовые плиты для отопления помещений;
  • При выходе из дома убедиться, что все газовые и электрические приборы отключены;
  • Своевременно ремонтировать отопительные печи, очищать дымоходы от сажи;
  • Хранить спички и зажигалки в недоступном для детей месте, а также не оставлять маленьких детей без присмотра.
Фото предоставлено пресс-службой ДЧС ЗКО