Всего в Уральск приезжали 13 врачей различных категорий, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя управления здравоохранения ЗКО Каната ТОСЕКБАЕВА, специалистов из различных городов Казахстана и других стран пригласили в область для повышения квалификации местных докторов. - Дни открытых дверей в медицинских учреждениях области врачи узкого профиля вели прием и консультацию пациентов. К нам приезжали кардиолог, хирург, акушер-гинеколог, эндокринолог и многие другие, которые также проводили операции в нашей области, - отметил Канат ТОСЕКБАЕВ. - В нашей области впервые проводится день открытых дверей с привлечением иногородних специалистов. Также руководитель облздрава рассказал, что в ЗКО вводится проект по переводу паспортов здоровья населения в электронный формат, чтобы освободить врачей от бумажной волокиты, однако проект пока не доработан, поэтому сроки, когда закончится перевод в электронный формат, пока неизвестны.