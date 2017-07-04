Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя управления здравоохранения ЗКО Каната ТОСЕКБАЕВА, специалистов из различных городов Казахстана и других стран пригласили в область для повышения квалификации местных докторов. - Дни открытых дверей в медицинских учреждениях области врачи узкого профиля вели прием и консультацию пациентов. К нам приезжали кардиолог, хирург, акушер-гинеколог, эндокринолог и многие другие, которые также проводили операции в нашей области, - отметил Канат ТОСЕКБАЕВ. - В нашей области впервые проводится день открытых дверей с привлечением иногородних специалистов. Также руководитель облздрава рассказал, что в ЗКО вводится проект по переводу паспортов здоровья населения в электронный формат, чтобы освободить врачей от бумажной волокиты, однако проект пока не доработан, поэтому сроки, когда закончится перевод в электронный формат, пока неизвестны.