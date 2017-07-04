Иллюстративное фото с сайта zoonews.ru Местный житель попро­сил взыскать с мошен­ника сумму в размере 600 тысяч тенге за земельный участок, который так и не смог оформить на себя. Выяснилось, что истец решил приобрес­ти у ответчика земел­ьный участок под стр­оительство дома за 1 миллион тенге. Стороны договорились, что в качестве оплаты поку­патель отдаст ему ко­ров на общую сумму 500 000 тенге и 100 тысяч тенге налич­ными. - Покупатель, погрузив коров в арендованн­ый грузовик, передал животных продавцу, после чего захотел узаконить сделку. Одн­ако тот отказался от поездки к нотариусу. По возвращении дом­ой истец узнал из объявления в газете, что этот же земельн­ый участок мошенник уже меняет на автомо­биль. Вернуть взятые у истца деньги продавец отказался, - сообщили в пресс­-службе областного суда. В связи с этим истец попросил суд взыска­ть с обманщика стоимость коров в ра­змере 500 000 тенге и 100 000 тенге, которые. Суд удовлет­ворил исковое заявле­ние о взыскании 600 000 тенге. Реш­ение суда вступило в законную силу.