Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами"

Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, ДТП произошло 3 июля в 16.15 на пересечении улиц Сарайшык и Мухита. -19-летний водитель, управляя автомобилем марки «Ауди», ехал по улице Сарайшык в западном направлении. На пересечении с улицей Мухита он проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение со скутером. Стоит отметить, что 44-летний водитель скутера ехал по улице Мухита в северном направлении на разрешающий сигнал светофора, - пояснили в ДВД ЗКО. В результате ДТП водитель скутера был госпитализирован в отделение реанимации областной клинической больницы с диагнозом «ОЧМТ, ушиб головного мозга, ушибленная рваная рана теменной области слева, мозговая кома. Состояниее водителя скутера остается крайне-тяжелым, - рассказали областном управлении здравоохранения. В ДВД ЗКО отметили, по данному факту ведется досудебное расследование по статье 345 УК РК ".