44-летний водитель скутера находится в крайне тяжелом состоянии в областной клинической больнице, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". dtp skuter Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, ДТП произошло 3 июля в 16.15 на пересечении улиц Сарайшык и Мухита. -19-летний водитель,  управляя автомобилем марки «Ауди», ехал по улице Сарайшык в западном направлении. На пересечении с улицей Мухита он проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение со скутером.  Стоит отметить, что 44-летний водитель скутера ехал по улице Мухита в северном направлении на разрешающий сигнал светофора, - пояснили в ДВД ЗКО. В результате ДТП водитель скутера был госпитализирован в отделение реанимации областной клинической больницы с диагнозом «ОЧМТ, ушиб головного мозга, ушибленная рваная рана теменной области слева, мозговая кома. Состояниее водителя скутера остается крайне-тяжелым, - рассказали областном управлении здравоохранения. В ДВД ЗКО отметили, по данному факту ведется досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". 4xqL71UiqiM Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА