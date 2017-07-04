Видео противостояния двоих мужчин было опубликовано в публике zello_atyrau. Автором видео является автолюбитель, запечатлевший происходящее на камеру телефона. Мужчина в черном костюме размахивает ножом, второй убегает от преследования и пытается отбиться от нападающего, бросая в лицо сотовый телефон. Судя по последним кадрам видео, в разборки успевает включиться полицейский. Как сообщили в пресс-службе ДВД, нападавшим оказался 31-летний местный житель, на момент инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения и напал на простого прохожего. - После того, как нападавший протрезвел, сообщил, что не помнит, откуда взял нож и как с ним напал на прохожего 49-летнего мужчину. В отношении нарушителя оформлен протокол по ст.434 КоАП. "Мелкое хулиганство". FODz36pWojs