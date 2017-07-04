Он заменил на посту первого заместителя акима области Дюсембаева Гумара Ислямовича, избранного депутатом Сената РК. Сагындык ЛУКПАНОВ родился 5 ноября 1960 года, в 1983 году окончил Гурьевский техникум железнодорожного транспорта по специальности техник-электрик. Окончил Институт рынка при Казахской государственной академии управления по специальности «экономист». Трудовую деятельность начал электромонтером в Мангышлакской дистанции сигнализации и связи. В период с 1983 по 1989 годы работал электромехаником, старшим инженером, начальником производственного участка, заместителем начальника данной дистанции. В 1991 году назначен начальником Гурьевской дистанции сигнализации и связи. В 1999 году назначен директором Акжайыкской головной дистанции сигнализации и связи. В 2002 году назначен на должность директора Атырауской магистральной сети, а в 2007 году - главным инженером дирекции магистральной сети АО НК «Қазақстан темір жолы». В период с 2007 по 2010 год работал директором Атырауского представительства акционерного общества «Национальная компания «Социально предпринимательская корпорация «Каспий». В 2010 году заместитель председателя правления акционерного общества «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Каспий», а с июня 2010 по 25 января 2012 года – председатель правления акционерного общества «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Атырау». Избирался депутатом Атырауского областного маслихата III, IV, V, VI созывов. Избран секретарем Атырауского областного маслихата V, VI созывов. Награжден орденом «Кұрмет» и знаком «Почетный железнодорожник». Женат, имеет двоих детей.