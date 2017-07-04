Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, всего у частных судисполнителей в производстве находилось 4747 материалов о взыскании алиментов. - В качестве проблемных производств у судисполнителей значилось свыше трех тысяч документов с задолженностью на общую сумму в 1 млрд тенге, образовавшейся в результате отсутствия плановой работы со стороны самих судебных исполнителей. В ходе ревизии число документов на добровольном и периодическом удержании увеличилось с 25 до 1277, а проблемные сокращены с 3442 до 900. В результате чего задолженность снизилась на 300 млн тенге, - отметили в пресс-службе прокуратуры ЗКО. Ревизия показала, что в числе проблемных производств находились документы, по которым взыскатели проживали совместно с должниками или дети достигли совершеннолетия, в результате чего 500 производств были прекращены.