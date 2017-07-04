Столкновение автомашин произошло сегодня, 4 июля, около 14.00. Со слов очевидцев, большегруз двигался со стороны поселка Селекционный и поворачивал около знака "Стоп" налево, а водитель "УАЗа" не пропустил его. Стоит отметить, что кабина "УАЗика", который принадлежит АО "Казактелеком", после столкновения сильно деформировалась, и из нее не смог самостоятельно выбраться водитель. Водителя вытаскивали проезжающие мимо люди. Потому что "УАЗ" начал дымиться и была угроза возгорания. - У водителя "УАЗа" диагностирован перелом ноги. Также пострадали еще два пассажира из этой же машины, - рассказал фельдшер скорой помощи. Все трое были госпитализированы в Областную клиническую больницу. Всего на месте работают две бригады врачей. Другие подробности выясняются.