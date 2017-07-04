Сестринское отделение Зеленовской центральной больницы в народе прозвали хосписом. Пациенты, которые тут находятся, нуждаются в постоянной посторонней помощи из-за отсутствия функций самообслуживания. Здесь живут одинокие пенсионеры, инвалиды, бомжи, люди, которые перенесли операции, но за ними некому ухаживать, или со сложными заболеваниями, которые прошли курс лечения, но им еще нужно время и помощь для реабилитации и адаптации. Гульсара ГУМАРОВА Гульсара ГУМАРОВА Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА