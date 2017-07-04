Иллюстративное фото с сайта nsn.fm Об этом в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций сообщил заместитель начальника миграционной полиции ДВД Атырауской области Болат ДОСКАЛИЕВ. - Если в прошлом году на заработки в Атыраускую область прибыло 13 147 рабочих их других стран, то в этом году разрешений на работу выдали в 2 раза больше - 25 037. В органах миграционной полиции по сравнению с прошлогодними показателями было продлено в два раза больше разрешений на работу - 5320, - сообщил Болат ДОСКАЛИЕВ. С начала года в нашу область официально прибыло свыше 64 тысяч иностранцев, что тоже в два раза превышает прошлогодние показатели. Из них 4 тысячи граждан из дальнего зарубежья, и более 59 тысяч граждан из стран СНГ. В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант» за нарушение миграционного законодательства к административной ответственности было привлечено 3185иностранцев, за пределы страны по решению суда выдворено 522.