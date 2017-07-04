Фото предоставлено пресс-службой акима ЗКО Сегодня, 4 июля, аким области Алтай КУЛЬГИНОВ представил активу Сырымского района нового акима. В соответствии с правилами и сроками проведения ротации административных госслужащих по согласованию с администрацией президента Казахстана и маслихатом Сырымского района на должность акима района назначен Торегалиев Толеген Сериккалиевич. Торегалиев Толеген Сериккалиевич родился в 1960 году. Образование – высшее. В 1983 году окончил Оренбургский сельскохозяйственный институт. 1983–1994 г.г. – экономист, зоотехник, главный зоотехник в совхозах «Жусалы» и «Булдырты» Жымпитинского района. 1994–2006 г.г. – руководитель к/х «Акжол». 2007 г. – аким сельского округа Жусалы, Сырымского района. С 2017 года занимал должность заместителя акима Сырымского района.