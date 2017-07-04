Как рассказал Серик ТУТКЫШБАЕВ, он представляет «Национальный научный центр фтизиопульмонологии МЗ РК» города Алматы, это головное учреждение по туберкулезу в республике. - Я являюсь куратором по туберкулезу ЗКО и по инициативе облздрава был приглашен для практической и консультативной помощи. Сегодня мною была проведена операция 43-летней женщине, у которой туберкулез легких и позвоночника, - рассказал Серик ТУТКЫШБАЕВ. - Чаще всего такими заболеваниями страдает взрослое население, и 10% от общего количества заболевших - дети. Диагностика таких больных сама по себе очень сложная, так как отдельных симптомов у туберкулеза не бывает, пока не пойдет гнойный процесс или деструктивные изменения. Стоит отметить, что при таком заболевании симптомы схожи с суставными болями или остеохондрозом, поэтому чаще всего диагноз определяется на поздней стадии. Зачастую такие больные подвергаются хирургическому лечению. Бывают случаи, когда заражение происходит от туберкулезных больных, а есть примеры, когда иммунитет дает сбои и на фоне ранее полученной гематомы образовывается туберкулез. Серик ТУТКЫШБАЕВ отметил, что в основном такие операции проводятся в больших городах. - Кроме этого, больных постоянно консультируем в Алматы. Иногда делаем выездные операции. Операции в среднем длятся 2-3 часа, - пояснил руководитель хирургического лечения внелегочного туберкулеза "ННЦФ МЗ". Все больные, которые находятся в областном тубдиспансере, делятся на две категории: легочные больные и нелегочные больные. Одним из ярких примеров 30-летний пациент, у которого неутешительный диагноз- туберкулез позвоночника. - Я живу в Жангалинском районе, работаю сварщиком. В октябре 2016 года у меня начала болеть спина. Как и все люди оттягивал до последнего, думал, что все пройдет. Но увы боли с каждым днем усиливались, сначала были подозрения на грыжу. Сделал компьютерную томографию, грыжа не подтвердилась. Как оказалось, у меня туберкулез позвоночника, более того, с двойным абсцессом - 4-5 позвонков, - рассказал пациент областного тубдиспансера. 30-летнему пациенту уже была проведена операция, на место позвонков была вставлена пластина. Его как и десятки других пациентов тубдиспасера проконсультировал Серик ТУТКЫШБАЕВ. После долгой реабилитации он будет про оперирован повторно. Как шутит сам медицинский персонал тубдиспансера, заразиться туберкулезом они не боятся. Хотя сравнивают свое призвание с профессией сапера. - За время существования этого тубдиспансера не было случаев заражения медперсонала от больных, - отметил директор ГКП на ПВХ "Областной противотуберкулезный диспансер" УЗ акимата ЗКО Махсот ИМАНГАЛИЕВ. Директор областного тубдиспансера выражает огромную благодарность хирургу Серик ТУТКЫШБАЕВУ за проведенный мастер-класс.Серик ТУТКЫШБАЕВ