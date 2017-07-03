Иллюстративное фото с сайта inforinformpskov.ru Выяснилось, что инвалид получил законное жилье от государства, однако квартиру оформили на опекуна - родственника под такой же фамилией - Махмудов. - В 1996 году Махмудов-опекун умер, после чего очередным законным опекуном инвалида стал другой родственник также по фамилии Махмудов. Во время проверки, инициированной городским акиматом, выясняется, что хозяин квартиры умер, в результате чего квартира признается бесхозной и подлежит возврату в коммунальную собственность, - сообщили в прокуратуре. Оставшийся на улице инвалид подает заявление в областную прокуратуру, специалистам которой удалось доказать городскому акимату, что квартира была выдана инвалиду, а по факту смерти опекуна он остался без жилья. Ввиду того, что квартира уже была возвращена в собственность государства, мужчине с ограниченными возможностями решили пойти на встречу - он приватизировал жилье по нулевой процентной ставке, то есть абсолютно бесплатно. - Мы добились, чтоб акимат города предоставил опекуну право безвозмездной приватизации оспариваемого жилья, - сообщили в прокуратуре.