Им стал Азамат Сафималиев, до сегодняшнего дня занимавший должность заместителя акима Таскалинского района. Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Сегодня, 3 июля, аким ЗКО Алтай Кульгинов представил активу Жанибекского района нового главу. Как сообщили в пресс-службе акимата ЗКО, по согласованию с администрацией президента Казахстана и маслихатом Жанибекского района на должность акима района в порядке ротации назначен Сафималиев Азамат Сафималиевич. Напомним, ранее акимом Жангалинского района был назначен Наурызбай КАРАГОЙШИН. Кроме того, на прошлой неделе поменялись акимы Казталовского, Теректинского, Зеленовского районов. После избрания депутатом сената Парламента акима Уральска Наримана ТУРЕГАЛИЕВА, его должность занял Мурат МУКАЕВ, возглавлявший Теректинский район. Сафималиев Азамат родился в 1979 году. Образование – высшее. С 2003 по 2008 годы работал на государственной службе на разных должностях. 2008–2009 гг. – помощник депутата сената РК. 2009–2010 гг. – советник акима города Уральска. 2010–2012 гг. – заместитель акима города Уральска. 2012 г. – заместитель руководителя внутренней политики ЗКО. 2012 – 2016 гг. – заместитель акима Бурлинского района. С 2016 года занимал должность заместителя акима Таскалинского района.