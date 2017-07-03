Шквальный ветер в Актобе сорвал крыши, деревья и строительные конструкции. Из-за сильного порыва ветра упали два башенных крана прямо на жилой многоквартирный дом № 6 Г. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Но есть материальный ущерб. При падении техника задела лоджии трёх верхних этажей 9-этажного дома и окно квартиры на первом этаже. Как сообщила руководитель пресс-службы ДЧС Актюбинской области Динара Атраубаева, повреждены лоджии 6-го,7-го и 8-го этажей. Падение кранов произошло из-за порывов ветра скоростью 18 метров в секунду. К счастью, на момент непогоды в башенных кранах не было крановщиков и поблизости не было людей. ЧП произошло в обеденное время в половине первого дня. Сегодня сильный ветер сопровождался ливнем и градом. Из-за непогоды в городе поломаны деревья. В соцсетях жители Актобе делятся увиденным. По словам некоторых комментаторов, из-за короткого урагана, который длился от силы пять минут, погнулись флагштоки, сорваны пологи летних кафе. В последние несколько дней в городе установилась жаркая погода с температурой воздуха 35 градусов, поэтому дождь с градом и сильным ветром стал полной неожиданностью для многих. Пострадал от непогоды и местный стадион. "Произошёл частичный срыв кровли трибуны центрального стадиона. Остальную информацию предоставим позже", – сообщили в ДЧС. Помимо этого сильный ветер повалил деревья в городе. 3 июля в РГП "Казгидромет" сообщали, что в ближайшие трое суток под влиянием атмосферных фронтов в отдельных районах на западе, севере и востоке республики ожидаются кратковременные дожди с грозами, при грозах порывистый ветер и температура около нормы.Фото Aktobe_zelloФото Aktobe_zello