Полицейские установили личность эксгибициониста, раздевшегося на детской площадке, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта www.prizyv.ru По сообщению пресс-службы ДВД Атырауской области, 22-летний молодой человек с  2010 года состоит на учете в областном психоневрологическом диспансере. Эксгибиционист проживает в областном центре по ул. Махамбета. - После установления места жительства молодого человека была проведена беседа с его родителями. На основании заявления матери он был помещен в психоневрологический диспансер на принудительное лечение, - сообщили в пресс-службе ДВД. В ДВД Атырауской области заявили, что в случае обнаружения правонарушении на данной территории, нужно обращаться к участковому инспектору Бактыбеку ХАМЗИНУ по номеру телефона 8775 391 82 42. Кроме того, звонки принимаются круглосуточно по линии 102. Напомним, около двух недель назад возмущение жителей Атырау  вызвал парень, раздевшийся на детской площадке по ул.Шамина в микрорайоне Жилгородок прямо перед родителями и их маленьким детьми. Ерлан ОМАРОВ  