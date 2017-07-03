Фото с сайта tengrinews.kz - Главой государства подписан Конституционный закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти", направленный на перераспределение отдельных полномочий Президента Республики Казахстан, предусмотренных в конституционных законах, между ветвями государственной власти, - отмечается на сайте президента. Также Президентом подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти".