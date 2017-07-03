Как рассказал заместитель директора ТОО "КА-СТРОЙ ЛТД" Тулеген КАРАГОЙШИН, на сегодняшний день в строительстве нового моста задействованы 57 рабочих и 21 единица техники. - Все работы ведутся по поэтапно. Сейчас идет бурение свай. Из 59 свай пробурено 45 и залито бетоном. Следующий этап - установка колонн, сейчас сняты оголовки. Из 45 колонн для 20уже подготовлены опоры. Каркасы по сваям и арматура заготовлены полностью. Вся работа движется согласно графику, - пояснил Тулеген КАРАГОЙШИН. Аким города отметил, что деповской мост является важнейшим объектом города. - Строительство путепровода создает для местных жителей много сложностей. Хотел поблагодарить горожан за понимание и терпение. Подрядчик работает согласно графику, даже с небольшим опережением, - отметил градоначальник.